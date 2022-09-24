Afrikalı 24 göçmen insan tacirlerinin elinden kurtarıldı - Son Dakika
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Afrikalı 24 göçmen insan tacirlerinin elinden kurtarıldı

24.09.2022 12:52
Afrikalı 24 göçmen insan tacirlerinin elinden kurtarıldı

Kenya, 24 Afrikalı göçmenin insan tacirlerinin elinden kurtarıldığını açıkladı.

Kenya, 24 Afrikalı göçmenin insan tacirlerinin elinden kurtarıldığını açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çoğunluğu Kenya vatandaşı olan 24 Afrikalı göçmenin insan tacirlerinin elinden kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Güney Asya ülkelerinden Laos'ta insan tacirlerinin elinden kurtarılan göçmenlerden 22'sinin Kenya, diğer ikisinin de Uganda ve Burundi vatandaşı olduğu belirtildi.

İnsan tacirlerinin elinde yüzlerce Afrikalı göçmen olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Güney Asya ülkelerine ev işleri ve öğretmenlik gibi iş umuduyla giden Afrikalıların insan tacirlerinin eline düştüğü vurgulandı.

Her yıl yüzlerce Afrikalı, yeni bir iş ve hayat umuduyla Güney Asya ülkelerine göç ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güney Asya, Burundi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrikalı 24 göçmen insan tacirlerinin elinden kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrikalı 24 göçmen insan tacirlerinin elinden kurtarıldı - Son Dakika
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