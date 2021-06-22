Kenya 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldı - Son Dakika

NAİROBİ (AA) Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Danimarka'dan 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Danimarka'dan temin edilen 358 bin 700 AstraZeneca/Oxford aşısı Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, teslim alınan aşıların ülkenin Kovid-19 mücadelenin yardımcı olacağı belirtildi.

Kenya şimdiye kadar 179 bin 293 Kovid-19 vakası görüldü, 3 bin 461 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.