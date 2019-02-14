Kenya'da 100 Yıl Sonra 'kara Leopar' Görüntülendi
8 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Kenya'da doğal yaşamı izleyebilmek için kurulan kameralara, çok nadir rastlanan ve 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez görüntülenen 'kara leopar' takıldı.
Batı Afrika ülkesi Kenya'da doğal yaşamı izleyebilmek için kurulan kameralara, çok nadir rastlanan ve 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez görüntülenen 'kara leopar' takıldı.…
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube
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