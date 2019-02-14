Son Dakika Haberleri: Kenya'da 100 Yıl Sonra 'kara Leopar' Görüntülendi

Kenya'da 100 Yıl Sonra 'kara Leopar' Görüntülendi

8 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Kenya'da doğal yaşamı izleyebilmek için kurulan kameralara, çok nadir rastlanan ve 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez görüntülenen 'kara leopar' takıldı.

Batı Afrika ülkesi Kenya'da doğal yaşamı izleyebilmek için kurulan kameralara, çok nadir rastlanan ve 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez görüntülenen 'kara leopar' takıldı.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube

Afrika, Kenya, Genel
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