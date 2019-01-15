Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Otele Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
29 dakika önce
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele saldırı düzenlendi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın ardından başlayan çatışmalar devam ederken saldırının sorumluluğunu Somali merkezli El Şebab örgütü üstlendi
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:30 Kaynak: Youtube
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