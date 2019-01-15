Son Dakika Haberleri: Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Otele Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Otele Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

29 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele saldırı düzenlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın ardından başlayan çatışmalar devam ederken saldırının sorumluluğunu Somali merkezli El Şebab örgütü üstlendi



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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:30 Kaynak: Youtube

Somali, Kenya, Nairobi, Dünya, Güncel
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