Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu

20.04.2022 19:18
Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu

Bahreyn adına yarışan Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

Bahreyn adına yarışan Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu.

Polis, 28 yaşındaki uzun mesafe koşucusu Mutua'nın, kendisi gibi atlet olan Etiyopyalı erkek arkadaşı Koki Fai'nin Kenya'nın Iten kasabasındaki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Mevcut deliller ışığında Mutua'nın hafta sonu öldürüldüğü ve cinayet zanlısı Fai'nin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor.

Mutua, uzun mesafe koşucularının yüksek irtifa antrenmanı yaptığı Iten kasabasında son 6 ayda öldürülen ikinci kadın atlet oldu.

2017 ve 2019'da kadınlar 10 bin metrede dünya 3'üncüsü olan Kenyalı Agnes Tirop da 13 Ekim 2021'de evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Cinayetle suçlanan Tirop'un eşi tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu! Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu! Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi

Bahreyn, Polis, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement