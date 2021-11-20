Kenya Büyükelçiliği Vekili Adan'dan KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret - Son Dakika

Kenya Büyükelçiliği Vekili Mohamednur Adan ve Kenya Fahri Konsolosu Sinan Yılmaz, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da hazır bulundu.

Rektör Polat, Adan'a üniversite hakkında bilgiler verdi. Burada konuşan Polat, Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını ve KBÜ'nün dünyanın her yerinden öğrencisi bulunduğunu belirtti.

Adan da Polat'la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Johnson Mogoa Kimani Ondieki'nin KBÜ'yü en kısa sürede ziyaret edeceğini bildirdi.

Görüşmenin sonunda Polat, günün anısına Adan'a hediyelerini takdim etti.

Heyet, ziyaretin ardından üniversitede öğrenim gören Kenyalı öğrencilerle bir araya geldi.