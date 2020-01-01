Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

Kenya'nın kuzeyinde yaşayan halkın, Somali'de çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Wajir İlçe Tarım Departmanı yetkilileri, Somali'den 45 kilometrelik mesafeden gelen çöl çekirgesi sürülerinin, Kenya'nın Kutulo bölgesindeki tarım arazilerini istila ettiğini belirtti.

Bölgede tarımla uğraşan Hassan Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirgelerin bölgedeki tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, "Yağmur sezonu iyi geçtiği için hayvanlarımıza yetecek otlaklarımız var ama çekirgeler buldukları her yeşilliği yiyor." dedi.

Ahmed, çekirgelerin bölgedeki tüm yeşil alanları istila etmesi sebebiyle hayvanları için otlak sıkıntısı yaşadıklarını anlatarak, "Bu nedenle hayvanlardan yeterince süt alamıyoruz. Otlakların olmaması bizim de geçim kaynağımızın olmayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali ve Etiyopya'da yaklaşık 70 bin hektar arazinin çöl çekirgelerinin istilasından etkilendiğini açıklamıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece bir kaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.