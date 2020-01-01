Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya

6 saat önce

Kenya'nın kuzeyinde yaşayan halkın, Somali'de çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya, System.String[]

Kenya'nın kuzeyinde yaşayan halkın, Somali'de çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Wajir İlçe Tarım Departmanı yetkilileri, Somali'den 45 kilometrelik mesafeden gelen çöl çekirgesi sürülerinin, Kenya'nın Kutulo bölgesindeki tarım arazilerini istila ettiğini belirtti.

Bölgede tarımla uğraşan Hassan Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirgelerin bölgedeki tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, "Yağmur sezonu iyi geçtiği için hayvanlarımıza yetecek otlaklarımız var ama çekirgeler buldukları her yeşilliği yiyor." dedi.

Ahmed, çekirgelerin bölgedeki tüm yeşil alanları istila etmesi sebebiyle hayvanları için otlak sıkıntısı yaşadıklarını anlatarak, "Bu nedenle hayvanlardan yeterince süt alamıyoruz. Otlakların olmaması bizim de geçim kaynağımızın olmayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali ve Etiyopya'da yaklaşık 70 bin hektar arazinin çöl çekirgelerinin istilasından etkilendiğini açıklamıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece bir kaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
06:42 Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
06:41 FLAŞ - Son Dakika
06:40 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
06:37 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
06:36 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]