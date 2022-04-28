Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek - Son Dakika
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Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek

28.04.2022 21:55
Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek

Kenya, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıvereceğini duyurdu.

Kenya, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıvereceğini duyurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang'i, mayıs ve haziran ayları arasında hafif suçlara karışan binlerce mahkumun serbest kalacağını açıkladı.

Kararın, hapishanelerin kalabalık olması ve yeterli kaynak olmamasından ötürü alındığını aktaran Matiang'i, bazı kişilerin trafik cezasını ödeyemediği için hapiste tutulduğunu belirtti.

Matiang'i, bu kişilerin şartlı tahliye programına dahil edileceğini ve suçu tekrarlamamaları için topluma entegre çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Kenya'da hapishanelerde yaklaşık 53 bin mahkum bulunuyor.

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Süleyman Soylu, Haziran, Mayıs, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek - Son Dakika


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