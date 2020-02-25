Kenya, Çin'den gelen talep artınca eşek kesimini yasakladı - Son Dakika

Kenya, Çin'e ihraç edildiği için her geçen gün değeri artan ve hırsızlık olaylarının artmasına neden olan eşeklerin kesilmesine yasak getirdi.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre, Tarım Bakanı Peter Munya, bir ayda ülkedeki tüm eşek mezbahalarının kapanması ya da başka hayvanların kesimi için kullanılması emri verdi.

Munya, son dönemde hırsızlık olaylarının artmasına neden olan eşeklerin, bundan böyle ticari amaçlar için kesilemeyeceğini duyurdu.

Hem etine hem de derisinden üretilen jelatine yüksek talep

Kırsal kesimde gündelik hayatın önemli parçası olan eşekler, son yıllarda hem etine hem de derisinden üretilen jelatine olan yüksek talep nedeniyle kesilerek Çin'e gönderiliyor. Çin'de işlenen hayvan derilerinden üretilen jelatin ise sıklıkla kişisel bakım ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor.

Çevreciler, eşeklerin kesilmesi durdurulmazsa ülkedeki eşek nüfusunun yok olacağı uyarısında bulunuyor.

Kenya'da 2016'da yaklaşık 50 dolar olan eşek fiyatı, son zamanlarda 200 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük eşek nüfusuna sahip Etiyopya da önceki yıllarda halkın tepkisi nedeniyle ülkedeki eşek mezbahasını kapatma kararı almıştı.