Kenya Çin'e uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Kenya Çin'e uçuşları durdurdu

6 saat önce

Kenya Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu.

Kenya Çin'e uçuşları durdurdu, System.String[]

Kenya Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Çin'e yapılacak tüm uçuşların askıya alındığı ve bunun ne kadar süreceğinin sağlık ve dışişleri bakanlıklarıyla yapılacak görüşmeler neticesinde belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, Tayland'ın Bangkok şehrine uçuşların ise devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Çin'de 5 farklı noktaya uçan Etiyopya Hava Yolları, bunlara devam kararı aldığını açıkladı. Şirketin kararı, sosyal medyada halk sağlığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Etiyopyalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Şimdiye kadar dünya genelinde çok sayıda şirket bu ülkeye yaptığı seferleri durdurdu ya da azaltma kararı aldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan son açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 213'e, virüs bulaşanların sayısı ise 9 bin 692'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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