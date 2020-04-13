Kenya'da 1 yaşındaki çocukta korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Kenya'da 1 yaşındaki çocukta korona virüs tespit edildi
6 saat önce
Kenya'da 1 yaşındaki çocukta korona virüs tespit edildi.
Kenya'da 1 yaşındaki çocukta korona virüs tespit edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kenya Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 11 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği açıklanırken, vakalardan birinin 1 yaşında çocuk olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada Kenya'da toplam korona virüs vaka sayısının 208'e ulaştığını duyururken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1 kişi artarak 9'a yükseldiğini ilan etti.
Sağlık Bakanı, son 24 saatte 674 korona virüs testi yapıldığını açıkladı. - NAİROBİ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
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