Kenya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen programa milletvekilleri, valiler, misyon temsilcileri, Türkiye mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, kimliğini her düzeyde gizleyen ve kendisini evrenin imamı ilan eden liderlerine itaat eden üyeleriyle geniş ve sıkı örgütlenmiş bir kült yapı geliştirdiğini belirtti.

Miroğlu, Türkiye'nin uluslararası toplumun FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kademeli olarak anlamasından mutlu olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum artık FETÖ'nün kendini gösterdiği gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir toplumsal hareket değil, siyasi ve ekonomik emelleri olan karanlık ve zararlı bir örgüt olduğunun farkında." ifadelerini kullandı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü ise orduya sızan FETÖ mensupları tarafından planlanan darbe girişiminin 15 Temmuz'da gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Kenya Direktörü Adem Koç da Kenya'da bulunan FETÖ okullarında mezun olan öğrencilerin Türkiye'de eğitim göremeyeceğini vurguladı.

???????