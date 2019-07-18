Son Dakika Haberleri: Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına şifa dağıtıyorlar
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Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına şifa dağıtıyorlar

4 saat önce

Tecrübe Paylaşımı Programı ile Kenya'ya gelen tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencileri Öğrencilere göz taraması yapılması Göz ameliyatı yapılması Çocuklarla boyama etkinliği yapılması Kenyalı çocuklara eğitim verilmesi Türk bayrağı ve Türk bayraklı balon taşıyan Kenyalı çocuklar...

Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına şifa dağıtıyorlar, System.String[]
Tecrübe Paylaşımı Programı ile Kenya'ya gelen tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencileri
Öğrencilere göz taraması yapılması
Göz ameliyatı yapılması
Çocuklarla boyama etkinliği yapılması
Kenyalı çocuklara eğitim verilmesi
Türk bayrağı ve Türk bayraklı balon taşıyan Kenyalı çocuklar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Kenya'daki 15 tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencisi, Kenyalı doktorlarla göz ameliyatları ve taramaları yapıyor.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya'nın Garissa eyaletinde TİKA Nairobi Ofisi ve yerel sağlık sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde pazartesi günü başlayan "Gören Gözler, Gülen Yüzler Göz Sağlığı Kampı" cuma günü sona erecek.
Tecrübe Paylaşımı Programıyla Kenya'ya gelen 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 250 göz ameliyatı ve 13 farklı okulda yapılacak 5 bin göz taraması çalışmasına katıldı.
Kampın ilk 2 günündeki yoğun ilgi dolayısıyla hedeflenen ameliyat ve taramaların yarısı gerçekleştirildi.
Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:40 Kaynak: AA
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