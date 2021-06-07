Kenya'da 2 otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce 2 otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kenya'da yayınlanan The Star gazetesinin haberine göre, saldırıda bir sürücünün yaralandığı ve kullandığı otobüsün devrildiği aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Eş-Şebab terör örgütünden şüpheleniliyor.
Kaynak: AA
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