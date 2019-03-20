Son Dakika Haberleri: Kenya'da 20 Milyon Dolar Sahte Banknot Ele Geçirildi

Kenya'da 20 Milyon Dolar Sahte Banknot Ele Geçirildi

59 dakika önce

ADDİS Kenya polisi, bir banka şubesinde kişisel kasaya saklanan 20 milyon dolar sahte banknot ele geçirdi.

Kenya'da 20 Milyon Dolar Sahte Banknot Ele Geçirildi, System.String[]
ADDİS Kenya polisi, bir banka şubesinde kişisel kasaya saklanan 20 milyon dolar sahte banknot ele geçirdi.

Polis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bankanın başkent Nairobi'deki Queensway şubesine yapılan sahte para operasyonunda ikisi banka çalışanı altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde paraların devasa bir kasa içerisine yerleştirildiği görülürken, bu banknotların nerede basıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, bankadan yapılan açıklamada, bankanın paralarla bir ilişkisinin olmadığı ve banknotların bir müşteri tarafından getirilerek banka kurallarına aykırı şekilde özel kasaya koyulduğunu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA

Polis, Nairobi, Kenya, Güncel
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