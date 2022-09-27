Polis yaptığı açıklamada, Gicheru'nun yemek sonrası kendini kötü hissedip uyuduğunu ancak tekrar uyanamadığını aktardı.

Seçim sonrası başlayan yargılama sırasında görgü şahitlerini etkilemek ve rüşvet vermekle suçlanan Gicheru, başkent Nairobi 'deki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UCM'de rüşvetten yargılanan Kenyalı avukat evinde ölü bulundu - Son Dakika

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