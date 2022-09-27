UCM'de rüşvetten yargılanan Kenyalı avukat evinde ölü bulundu - Son Dakika
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UCM'de rüşvetten yargılanan Kenyalı avukat evinde ölü bulundu

27.09.2022 17:18
UCM'de rüşvetten yargılanan Kenyalı avukat evinde ölü bulundu

Kenya'da 2007'deki seçim şiddetine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) görülen davada yargılanan avukat Paul Gicheru, evinde ölü bulundu.

Kenya'da 2007'deki seçim şiddetine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) görülen davada yargılanan avukat Paul Gicheru, evinde ölü bulundu.

Seçim sonrası başlayan yargılama sırasında görgü şahitlerini etkilemek ve rüşvet vermekle suçlanan Gicheru, başkent Nairobi'deki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Polis yaptığı açıklamada, Gicheru'nun yemek sonrası kendini kötü hissedip uyuduğunu ancak tekrar uyanamadığını aktardı.

UCM, 2015'te Gicheru hakkında yakalama kararı çıkarmış, hakkındaki suçlamaları reddeden avukat 2020'de mahkemeye teslim olmuştu.

Mahkeme, Gicheru hakkındaki kararını henüz açıklamadı.

UCM'nin 2007 seçimlerine ilişkin gördüğü davada, eski Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve mevcut Devlet Başkanı William Ruto da halkı şiddete sevk ettikleri suçlamasıyla yargılanmıştı.

İki lider de yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda suçsuz bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM'de rüşvetten yargılanan Kenyalı avukat evinde ölü bulundu - Son Dakika

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