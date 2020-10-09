Kenya'da 3 günde 60 kişi, alkollü araç kullanmaya bağlı kazalar nedeniyle hayatını kaybetti.
Polis Genel Müfettişliği ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Otoritesi (NTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, alkollü araç kullanmaya bağlı meydana gelen kazalar nedeniyle polis alkolmetre kullanma kararı aldı.
Açıklamada, "2 ile 4 Ekim tarihleri arasında 60 kişi, alkollü araç kullanmaya bağlı olarak hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Trafik kazalarındaki ölümlerin geçen seneye göre artış gösterdiği belirtilen açıklamada, en fazla artışın motosiklet kazalarında yaşandığı kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kenya'da 3 günde 60 kişi alkollü sürücülerin kurbanı oldu - Son Dakika