Kenya'da 4 bin 500 mahkuma Kovid-19 affı - Son Dakika

Kenya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 4 bin 500 mahkuma af getirildi.

Kenya Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında adi suçlardan hüküm giymiş 4 bin 500 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Ogallo, serbest bırakılanların 14 gün karantinaya alınacağını da ifade etti.

Kenya'da şu ana kadar 246 Kovid-19 vakası görülürken, 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.