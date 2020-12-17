Kenya'da 435 bin mülteci gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), yeni yardımlar alınmazsa Kenya'da 435 bin mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Kenya Ülke Direktörü Lauren Landis, binlerce mültecinin BM yardımlarına muhtaç olduğunu açıkladı.

Landis, açıklamasında, "Yeni yardımlar alınmazsa 435 bin mülteci gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir." dedi.

WFP'nin gelecek yılın ilk altı ayında mültecilerin gıda sorununu çözmek amacıyla 57 milyon dolarlık destek talep ettiğine dikkati çeken Landis, desteklerin yapılmaması durumunda mart ayı itibarıyla gıda yardımının durdurulacağı uyarısında bulundu.

Landis, Dadaab ve Kakuma kampları başta olmak üzere mültecilerin çoğunun WFP yardımlarıyla gıda ihtiyacını giderdiği bilgisini paylaşarak, "Tüm kaynakları tükettik ve açıkçası hayati bir krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.