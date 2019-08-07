Son Dakika Haberleri: Kenya'da 5 aylık bebek meclisi karıştırdı
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Kenya'da 5 aylık bebek meclisi karıştırdı

1 saat önce

ADDİS Kenya'da bir kadın temsilcinin Ulusal Mecliste yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile gelmesi ve zorla dışarı çıkarılması vekiller arasında tartışmaya yol açtı.

Kenya'da 5 aylık bebek meclisi karıştırdı, System.String[]
ADDİS Kenya'da bir kadın temsilcinin Ulusal Mecliste yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile gelmesi ve zorla dışarı çıkarılması vekiller arasında tartışmaya yol açtı.
Daily Nation gazetesinin haberine göre, Meclisteki oturuma 5 aylık bebeğiyle katılan Kwale Kadın Temsilcisi Zuleika Hassan, düzeni bozduğu gerekçesiyle oturuma başkanlık eden Christopher Omulele tarafından dışarı çıkmaya davet edildi.
Omulele'nin çağrısına tepki gösteren milletvekilleri, kadın temsilci ve bebeğini kalması için ikna etmeye çalışırken, güvenlik görevlileri Hassan ve bebeğini zorla dışarı çıkardı.
Çok sayıda vekil Hassan'a destek olmak için bebekle birlikte Meclisi terk ederken, olay anına ilişkin yayınlanan görüntülerde vekiller arasında sert tartışmaların yaşandığı görüldü.
Yaşananlar sonrasında açıklamada bulunan Hassan, "Beklenmedik bir durumla karşılaştım. Sonrasında işimi kaçırmamaya ve bebeğimle birlikte gelmeye karar verdim. Kızım bir atom bombası değil ve patlayamaz." diye konuştu.
Ijara Milletvekili Sophia Abdi Noor da Mecliste bu tür bir olayla karşılaşılmasını talihsizlik olarak yorumlayarak, ülkede çalışan annelerin akıbetini merak ettiğini söyledi.
Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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