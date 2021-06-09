Kenya'da 5 binden fazla kayıt dışı silah imha edildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da ele geçirilen 5 binden fazla kayıt dışı silah imha edildi.

Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın katılımıyla başkent Nairobi'de 5 bin 144 kayıt dışı silahın yakılarak imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, kayıt dışı silahların çoğunun hükümet tarafından yapılan çağrı sonrası vatandaşlar tarafından gönüllü olarak teslim edildiği kaydedildi.

Kayıt dışı silahların ülke güvenliğini de etkilediği, halkın elindeki silahların toplanmaya devam edileceği belirtildi.

Kenya'da kayıt dışı silahlar 2020'de alınan kararla toplanmaya başlanmıştı. Şimdiye kadar yaklaşık 14 bin silah ve 400 bin mermi ele geçirildi.

Ülkedeki kayıt dışı silahların çoğunun Somali ve Etiyopya'dan ülkeye sokulduğu iddia ediliyor.