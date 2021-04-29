Kenya'da 500 kilogramlık kilise çanı çalındı - Son Dakika

Kenya'da bir kiliseden yarım ton ağırlığındaki bakır çan çalındı.

The Standard gazetesinin haberine göre, Kiambi bölgesindeki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ne giren hırsızlar, beraberlerinde kilisenin devasa çanını götürdü.

Kilisenin başındaki isimlerden James Warari, hırsızların kapıyı kırarak içeri girdiklerini ve 500 kilogramlık bakır çanı götürdüklerini ifade etti.

Yerel yöneticiler ve polisten sorumluları bularak adalet önüne çıkarmalarını isteyen Warari, hükümete de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü kapalı olan kiliselerin güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

Aynı kiliseden geçen ay da çok sayıda sunak şarabının ve değerli eşyanın çalındığı belirtildi.