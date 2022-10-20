Kenya'da 6 bölgede kolera tespit edildi

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'nın 6 bölgesinde kolera tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 6 bölgesinde koleraya rastlanıldığı kaydedildi.

Kolera tespit edilen bölgeler arasında başkent Nairobi'nin de olduğu ve ülke genelinde yaklaşık 60 vakanın bulunduğu ifade edildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede, temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.