Son Dakika Haberleri: Kenya'da 6 katlı bina çöktü
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Kenya'da 6 katlı bina çöktü

6 saat önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı binanın çökmesi sonrası enkaz altından 20 kişinin çıkarıldığı, bunlardan 2'sinin ölü olduğu belirlendi.

Kenya'da 6 katlı bina çöktü, System.String[]

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı binanın çökmesi sonrası enkaz altından 20 kişinin çıkarıldığı, bunlardan 2'sinin ölü olduğu belirlendi.

Ulusal basında yer haberlere göre, şehrin Tasia bölgesinde bu sabah yıkılan binada enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şimdiye kadar enkazdan yaklaşık 20 kişinin çıkarıldığı, bunlardan ikisinin ölü olduğu aktarıldı.

Kenya Kızılhaçı binada 22 ailenin yaşadığını açıkladı.

Henüz nedeni bilinmeyen kazada can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Nairobi, Sabah, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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