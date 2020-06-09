Kenya'da 81 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Kenya'da, 81 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Chibanzi Mwachonda, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 81 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Mwachonda, "Sağlık çalışanlarının büyük kısmı virüse iş ortamında yakalandı ve hepsi karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarından 41'i Mombasa'da, 31'i Nairobi'de, 4'ü Kiambu'da ve geri kalan kısmı da Nyeri, Kitui, Machakos, Laikipia ve Kajiado bölgelerinde tespit edildi.

Kenya, Kovid-19'la mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu tedbirleri 1 ay daha uzatılarak 1 Eylül'e ertelemişti.

Kenya'da bugüne kadar 2 bin 862 kişide Kovid-19 tespit edildi, 85 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.