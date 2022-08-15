Kenya 'da 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde başkanlık yarışında William Ruto ve Raila Odinga'nın kıyasıya rekabeti sürüyor. Başkent Nairobi 'de toplanan bir grup, Odinga'ya destek gösterisinde bulundu. Güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.

Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya'daki başkanlık seçimleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.