Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı - Son Dakika
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Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı

14.08.2022 23:53
Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemleri sürerken, başkent Nairobi yönetimini Birleşik Demokrat İttifak'ın (UDP) adayı Johnson Sakaja'nın kazandığı duyuruldu.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemleri sürerken, başkent Nairobi yönetimini Birleşik Demokrat İttifak'ın (UDP) adayı Johnson Sakaja'nın kazandığı duyuruldu.

Kenya Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkan adayı olan ve yarışı önde götüren Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun partisi UDP, Nairobi seçimlerini kazandı.

Sakaja 699 bin oy alırken, rakibi Jubilee Partisi'nden Polycarp Igathe 573 bin oy aldı.

Öte yandan, başkanlık seçimine ilişkin ulusal medyada verilen resmi sonuçlara göre, Ruto'nun oyların yüzde 52,52'sini, rakibi Raila Odinga'nın ise yüzde 46,81'ini aldığı belirtildi.

Katılımın öncekilere göre düşük olduğu seçimlerde sonuçların en geç salı günü açıklanması gerekiyor.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı - Son Dakika
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