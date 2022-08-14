Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı

Katılımın öncekilere göre düşük olduğu seçimlerde sonuçların en geç salı günü açıklanması gerekiyor.

Kenya Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkan adayı olan ve yarışı önde götüren Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun partisi UDP, Nairobi seçimlerini kazandı.

Kaynak: AA

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