Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak

15.09.2022 19:16
Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak

Kenya'da 9 Ağustos'taki başkanlık seçimini kaybeden muhalif koalisyon, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na götüreceklerini duyurdu.

Kenya'da 9 Ağustos'taki başkanlık seçimini kaybeden muhalif koalisyon, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na götüreceklerini duyurdu.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, muhalif lider Martha Karua, Mombasa'da yaptığı konuşmada Raila Odinga'yı aday gösteren Azimio Koalisyonunun Kenya Yüksek Mahkemesince onaylanan seçim sonuçlarını, Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacağını söyledi.

Yüksek Mahkemenin kararının adil olup olmadığına bölge ülkelerinin kurduğu ortak mahkemenin karar vereceğini söyleyen Karua, elektronik seçim sistemine bir Venezuelalının karıştığı iddiasının Yüksek Mahkemece boş laf olarak nitelendirilmesine de tepki gösterdi.

Karua, seçimlerde Raila Odinga'nın yanında devlet başkanlığı yardımcılığı için yarışmıştı.

Kenya Seçim Komisyonu, seçimlerde eski Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Yüksek Mahkemenin sonuçlara itirazı reddetmesi sonrasında Ruto, salı günü yemin ederek görevine başlamıştı.

Doğu Afrika Topluluğuna bağlı Doğu Afrika Adalet Divanı, bölge ülkelerindeki hak ihlallerine ilişkin karar verme yetkisine sahip.

YORUMLAR
500
Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı İHH kuraklık yaşanan Doğu Afrika'ya yardım ulaştıracak İHH kuraklık yaşanan Doğu Afrika'ya yardım ulaştıracak
Kaynak: AA

Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement