Yüksek Mahkemenin kararının adil olup olmadığına bölge ülkelerinin kurduğu ortak mahkemenin karar vereceğini söyleyen Karua, elektronik seçim sistemine bir Venezuelalının karıştığı iddiasının Yüksek Mahkemece boş laf olarak nitelendirilmesine de tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak - Son Dakika

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