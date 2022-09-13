Törende konuşan Ruto, Kenya anayasasına sadık kalacağını, koruyacağını ve savunacağını dile getirerek, "Kenya halkının egemenliği, bütünlüğü ile itibarını koruyacak ve destekleyeceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kenya'da William Ruto, yemin ederek ülkenin 5. Devlet Başkanı oldu - Son Dakika

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