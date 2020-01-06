Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı - Son Dakika Dünya

Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı

7 saat önce

Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı

Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı, System.String[]

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), terör örgütü El Şebab'ın Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 Amerikan askeri ile 2 Pentagon'a bağlı sözleşmeli personelin öldüğünü ve 2 Pentagon çalışanının yaralandığını bildirdi.


AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika'da El Kaide'nin bir kolu olan El Şebab'ın gün içinde Manda Körfezi'ndeki Kenya Savunma Güçleri Askeri Üssüne düzenlediği saldırıda 1 Amerikan askeri ve 2 Savunma Bakanlığı sözleşmeli personeli hayatını kaybetti. Ayrıca 2 Savunma Bakanlığı çalışanı da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti

Son Dakika Haberleri
16:02 Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Son Dakika Haber
15:59 'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı - Son Dakika Haber
15:57 Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Son Dakika Haber
15:56 Çalınan akülü engelli aracı bulundu - Son Dakika Haber
15:56 Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika Haber
15:54 Tır park halindeki hafif ticari aracı çarptı - Son Dakika Haber
15:49 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 16:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya'da ABD üssüne saldırı: Üç ölü, iki yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]