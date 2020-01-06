Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı - Son Dakika
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Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı

6 saat önce

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın dün Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrasında beş teröristin cesedi bulundu.

Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı, System.String[]

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın dün Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrasında beş teröristin cesedi bulundu.

Kenya Savunma Güçlerinden yapılan açıklamada, üsse saldırının püskürtüldüğü ve güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Çatışma sonrası beş Eş-Şebab üyesinin cesedinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Teröristlerin saptırılmış planları başarılı olmadı ve asla da olmayacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, üsse saldırı sonrasında bölgede iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, saldırıda bir Amerikan askeri ile iki sözleşmeli personelin öldüğünü, iki Pentagon çalışanının yaralandığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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