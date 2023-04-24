Kenya'daki "Açlık Tarikatı" soruşturmasında cansız bedenlerin sayısı 58'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'daki "Açlık Tarikatı" soruşturmasında cansız bedenlerin sayısı 58'e çıktı

24.04.2023 16:23

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle insanların aklını çelen tarikata ilişkin süren soruşturma çerçevesinde ulaşılan cesetlerin sayısı 58'e çıktı. Kenya Kızılhacı ise bölgede 112 kişinin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.

Kenya'da "açlık tarikatı" ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, polis çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Kenya'daki 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 58'e yükseldi

CAN KAYBI 58'E YÜKSELDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda, 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve can kaybının 58'e yükseldiği kaydedildi.

Kenya'daki 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 58'e yükseldi

BÖLGEDE 112 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olay yerini ziyaret eden polis Japhet Koome, şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kenya Kızılhacı ise bölgede 112 kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

Kenya'daki 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 58'e yükseldi

TARİKAT LİDERİ GÖZALTINDA

Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: En büyük tehleke dinsiz yaratıkların dini kullanarak insanları kandırmasıdır. Cevap Yaz 37 1 Yayından Kaldır
500
Kenya'daki 'açlık tarikatı'nın lideri en az bin kişinin öldüğünü iddia etti Kenya'daki 'açlık tarikatı'nın lideri en az bin kişinin öldüğünü iddia etti

Kenya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenya'daki 'Açlık Tarikatı' soruşturmasında cansız bedenlerin sayısı 58'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'daki "Açlık Tarikatı" soruşturmasında cansız bedenlerin sayısı 58'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement