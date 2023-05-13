Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi

13.05.2023 23:24

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 201'e çıktı. 610 kişinin halen kayıp olduğu tahmin edilirken, ölen kişilerden bazılarının organlarının çıkarıldığı, bazı çocukların da havasızlıktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı. Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi

610 KİŞİ KAYIP

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı. Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi

ORGANLARI ÇIKARILMIŞ

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı. Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi

SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti. Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti. Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi
Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi - Son Dakika
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