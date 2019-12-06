Son Dakika Haberleri: Kenya'da başkentin valisi yolsuzluktan gözaltına alındı
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Kenya'da başkentin valisi yolsuzluktan gözaltına alındı

6 saat önce

Kenya'da başkent Nairobi'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kenya'da başkentin valisi yolsuzluktan gözaltına alındı, System.String[]

Kenya'da başkent Nairobi'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı emrini veren Başsavcı Noordin Haji, Vali Mbuvi ve valilikte görevli diğer 8 üst düzey yönetici hakkında yeterli delile sahip olduklarını belirtti.

Haji, Mbuvi'nin kamuya ait 3,5 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandığını söyledi.

Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (EACC) gözaltını doğrularken, Mbuvi'nin kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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