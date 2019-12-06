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Kenya'da başkentin valisi yolsuzluktan gözaltına alındı
6 saat önce
Kenya'da başkent Nairobi'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Kenya'da başkent Nairobi'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gözaltı emrini veren Başsavcı Noordin Haji, Vali Mbuvi ve valilikte görevli diğer 8 üst düzey yönetici hakkında yeterli delile sahip olduklarını belirtti.
Haji, Mbuvi'nin kamuya ait 3,5 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandığını söyledi.
Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (EACC) gözaltını doğrularken, Mbuvi'nin kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.
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