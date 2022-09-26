Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi 'nin kuzeyindeki Kirigiti bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu birçok kişi enkaz altında kaldı.

Kenya 'da bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya'da çöken binada en az 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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