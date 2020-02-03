Kenya'da bir ilkokulda izdihamda 13 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kenya'da bir ilkokulda izdihamda 13 çocuk yaşamını yitirdi

6 saat önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulda meydana gelen izdihamda 13 çocuk hayatını kaybetti.

Kenya'da bir ilkokulda izdihamda 13 çocuk yaşamını yitirdi, System.String[]

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulda meydana gelen izdihamda 13 çocuk hayatını kaybetti.

Kakemega Bölge Polis Yetkilisi David Kabena, başkentteki Kakemega İlkokulunda öğrencilerin çıkışı sırasında yaşanan izdihamda 13 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kabena, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, izdihamda yaklaşık 40 öğrencinin yaralandığı öne sürüldü.

Eski Kenya Başkanı ve muhalif lider Raila Odinga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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