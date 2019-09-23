Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.



Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.