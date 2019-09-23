Son Dakika Haberleri: Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü
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Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü

57 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü, System.String[]

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

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Nairobi, Kenya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:00 
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