Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:00
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