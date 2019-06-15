Son Dakika Haberleri: Kenya'da bombalı saldırı: 12 polis öldü
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Kenya'da bombalı saldırı: 12 polis öldü

4 saat önce

Kenya'da Somali sınırına yakın bölgede yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 polis hayatını kaybetti.

Kenya'da bombalı saldırı: 12 polis öldü, System.String[]
Kenya'da Somali sınırına yakın bölgede yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 polis hayatını kaybetti.

Olay Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında Wajir bölgesinde Riba and Konton köyleri arasında meydana geldi. Yerel medya, polislerin devriye görevi yaptıkları sırada yola yerleştirilen bombanın infilak ettiğini; militanların, patlama sonrası araca ateş ettiklerini; saldırıda 12 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Somali, Polis, Kenya, Dünya
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