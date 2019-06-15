Son Dakika Haberleri: Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü

13 dakika önce

ADDİS Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü, System.String[]
ADDİS Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Patlamanın olduğu Wajir bölgesi yetkilileri, yerel basına yaptığı açıklamada, yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, polislerin saldırı esnasında güvenlik amacıyla devriye gezdiklerini aktarırken, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının netlik kazanmadığını ifade etti.
Somali ve Kenya'da faal olan terör örgütü Eş-Şebab daha önce bölgede güvenlik görevlilerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Kenya hükümeti hafta içinde güvenlik gerekçesiyle Somali sınırındaki Lamu Sınır Kapısını kapatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:27 Kaynak: AA
Somali, Polis, Kenya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya'da bombalı saldırıda 8 polis öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]