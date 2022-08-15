Kenya Seçim Komisyonu Başkan Yardmcısı Juliana Cherera, basına yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta yapılan ve bugün açıklanan seçimin sonuçlarını "saydam olmaması" gerekçesiyle sahiplenmediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya'da seçim komisyonu ikiye bölündü - Son Dakika

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