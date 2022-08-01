Kenya'da Çinliler Tarafından İnşa Edilen Otoyol Törenle Hizmete Alındı

NAİROBİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta (önde soldan ikinci), Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Nairobi otoyolunun hizmete açılması töreninde kurdele kesiyor, 31 Temmuz 2022. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Pazar günü, kalkınmayı hızlandıran ve seyahat sürelerini kısaltan ülkesindeki Çin yapımı yollardan övgüyle söz etti. Kenyatta söz konusu ifadeleri, Nairobi Otoyolu ve yenilenen Nairobi Doğu Çevreyolu için hizmete alma töreninde yaptığı konuşmada dile getirdi. Çin Yol ve Köprü Şirketi, 27 km'lik Nairobi Otoyolu'nu bir kamu-özel ortaklığı modeli altında inşa etti. Yol, Mayıs ayında deneme amacıyla kısmen araç trafiğine açılmıştı. (Fotoğraf: Zhao Qian/Xinhua)