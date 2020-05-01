Kenya'da çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynatan kadına yardım yağdı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kenya'da çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynatan kadına yardım yağdı - Son Dakika Dünya

Kenya'da çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynatan kadına yardım yağdı

6 saat önce

Kenya'da sekiz çocuğunu yemek geleceğine inandırmak için, ocakta taş pişirirken görüntülenen Kenyalı kadın, tanımadığı kişilerin kendisine para göndermesini "bir mucize" diye tanımladı.

Kenya'da çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynatan kadına yardım yağdı, System.String[]

Kenya'da sekiz çocuğunu yemek geleceğine inandırmak için, ocakta taş pişirirken görüntülenen Kenyalı kadın, tanımadığı kişilerin kendisine para göndermesini "bir mucize" diye tanımladı.

Mombasa'da yaşayan Peninah Bahati Kitsao, çocuklarının aslında hiç gelmeyecek yemeği beklerken uyuyakalması için ocakta taş kaynatırken görüntülendi.

Geçen yıl, eşinin çeteler tarafından öldürülmesiyle sekiz çocuğuyla tek başına kalan Kitsao, çevredekilerin çamaşırlarını yıkayarak geçimini sağlıyordu.

Ancak koronavirüs salgınından sonra bu işi de yapamaz oldu.

Kitsao'nun durumundan şoke olan bir komşusu, durumu medyaya haber verdi ve Kenya'daki NTV televizyonu evde çekimler yaptı.

Kitsao ve çocukları, suyu ve elektriği olmayan iki odalı bir evde yaşıyor.

Kitsao, kendisine yollanan yardım paralarını, okuma yazma bilmediği için bir komşusunun açtırdığı banka hesabı üzerinden aldı.

Kitsao, Tuko haber sitesine yaptığı açıklamada "Ülkenin her yanından arayıp, nasıl yardım edebileceklerini sormalarından önce, Kenyalıların bu kadar sevgi dolu olabileceğine inanmazdım" dedi.

Kenya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 08:10 


Son Dakika

Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Restorana gitmek için ülke değiştirilen ilginç kasaba! Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı         
13:45
Michael Jordan 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti Michael Jordan 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti         
13:45
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar         
13:37
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! Ünlülerin 1 Mayıs mesajları İlk işçilik tecrübesini paylaştı! Ünlülerin 1 Mayıs mesajları         
13:24
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor         
13:15
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım         
12:44
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor         
12:42
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı         
12:35
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü         
12:27
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı         
12:27
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar         
12:25
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti         
12:19
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor         
11:55
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi         
11:49
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi         
11:36
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı         
11:32
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı         
11:31
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi         
11:29
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor         
11:17
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor         
11:10
Süpürge üzerinden atlayan da var, cam parçalarına basan da! Ülkelerin renkli düğün gelenekleri Süpürge üzerinden atlayan da var, cam parçalarına basan da! Ülkelerin renkli düğün gelenekleri         
11:06
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi         
10:40
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı         
10:35
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti         
10:34
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir         
10:30
Son dakika: 1 Mayıs anısına çelenk bırakmak için Taksim'e çıkmak isteyen DİSK Başkanı dahil 15 kişi gözaltına alındı Son dakika: 1 Mayıs anısına çelenk bırakmak için Taksim'e çıkmak isteyen DİSK Başkanı dahil 15 kişi gözaltına alındı         
10:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak         
10:18
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize         
10:09
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor         
10:06
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 14:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya'da çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynatan kadına yardım yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]