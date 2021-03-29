Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Kenya'da dehşet: Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendiKenya, (DHA) ? Kenya'nın Kisumu kentinde polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı.

Kenya'da dehşet: Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi Kenya, (DHA) ? Kenya'nın Kisumu kentinde polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı. Kent valisi gelen tepkiler üzerine polis memurunun açığa alındığını duyurdu. Kenya'da kamyonet arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadınının görüntüleri ülkede tepkilere yol açtı. Kisumu kentinde meydana gelen olayda, polise ait kamyonetin arkasında seyyar satıcı kadının metrelerce sürüklendiği ifade edildi. Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi. "POLİSLER AÇIĞA ALINDI" Kisumu Valisi Anyang 'Nyong'o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor