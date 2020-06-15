Kenya'da Devlet Başkanlığında çalışan 4 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Kenya'da Devlet Başkanlığı binasında görev yapan 4 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena yaptığı açıklamada, başkanlık binasındaki tüm personele Kovid-19 testi yapılması neticesinde 4 çalışanda virüs tespit edildiğini belirtti.

Çalışanların hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Dena, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve ailesinin test sonuçlarının ise negatif çıktığını duyurdu.

Dena, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında başkanlık binasında ilave tedbirlerin uygulandığını kaydetti.

Şimdiye dek 3 bin 727 vakaya rastlanan ülkede, 104 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.