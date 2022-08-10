Kenya'da başkanlık yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da başkanlık yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor

10.08.2022 11:53
Kenya'da başkanlık yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor

Kenya'da dün yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemleri sürerken, devlet başkanlığı yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor.

Kenya'da dün yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemleri sürerken, devlet başkanlığı yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oy kullanılan 46 bin sandıktan şu ana kadar 6 bini açıldı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto, oyların yüzde 51,44'ünü, Raila Odinga ise yüzde 47,93'ünü aldı. Diğer başkan adayları George Wajackoyah oyların yüzde 0,42'sini David Waihiga ise yüzde 0,21'ini aldı.

Kenya Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının yüzde 60 dolaylarında olduğunu açıkladı.

18 bin gözlemci takip ediyor

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.

Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.

2007 seçimi sonrası yaşanan şiddet olaylarında 1000'den fazla kişi ölmüş, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuştu.

YORUMLAR
500
Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı Kenya'da başkan adayı saatlerce oy kullanamadı Kenya'da başkan adayı saatlerce oy kullanamadı
Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da başkanlık yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya'da başkanlık yarışını William Ruto az farkla önde götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement