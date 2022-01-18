Kenya'da Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 15 militan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 15 militan etkisiz hale getirildi.
Kenya basınındaki habere göre güvenlik güçleri, ülkenin Somali sınırındaki sahil kasabası Lamu'da Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.
Son haftalarda silahlı ve bombalı saldırılarla gündeme gelen Lamu'da örgüte ait iki kampın imha edildiği belirtildi.
Çok sayıda silah ve merminin ele geçirildiği operasyonda 15 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Helikopterlerin destek verdiği operasyonda çok sayıda militanın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Askeri operasyonun düzenlendiği Lamu bölgesinde silahlı kişilerce 6 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 7 sivil, 7 Ocak'taki saldırıda ise 4 polis öldürülmüştü.
Kaynak: AA
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