Kenya'da halkı sokağa döken 100 yıllık ağaç sökülmeyecek - Son Dakika

Kenya, çevrecilerin ve yerel halkın yol yapımı için taşınmasına karşı çıktığı başkent Nairobi'deki 100 yıllık incir ağacını sökmekten vazgeçti.

The Star gazetesinin haberine göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta adına açıklama yapan Nairobi Şehir Hizmetleri Genel Direkötrü Mohammed Badi, aktivistlerin haftalardır kesilmemesi için gösteri yaptığı tarihi ağaca dokunulmayacağını duyurdu.

Badi, ağacın Kenya'nın kültürel ve ekolojik mirasının bir işareti olduğunu vurgulayan bildiriye de imza attı.

Ağacın otoyol yapımı için sökülerek başka bir yere taşınması planının ekimde açıklanması sonrası yerel halk sakinleri ve çevreciler sokağa inmişti.

İncir ağacı, ülkenin en kalabalık etnik grubu Kikuyularca kutsal kabul ediliyor.