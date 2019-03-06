Son Dakika Haberleri: Kenya'da Havalimanı Çalışanlarından Grev

Kenya'da Havalimanı Çalışanlarından Grev

1 saat önce

Kenya'nın Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Kenya'da Havalimanı Çalışanlarından Grev, System.String[]
Kenya'nın Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Kenya Havacılık İşçileri Sendikasının (KAWU) çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin grev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, grev dolayısıyla 60 uçuşun iptal edildiği, bu nedenle binlerce yolcunun mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Öte yandan Kenya Ulaştırma Bakanı James Macharia, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin iyi niyet taşımadığını ve yasa dışı olduğunu kaydetti.

Macharia, grev esnasında polis ile işçiler arasında çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişinin yaralandığını, 5 KAWU yetkilisinin de gözaltına alındığını söyledi.

Havalimanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak greve giden işçiler, hükümetin havalimanı yönetimi ile ulusal havayolu arasında birleşme kararından memnun değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:16 Kaynak: AA

İşçi, Kenya, Güncel
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