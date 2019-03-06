Son Dakika Haberleri: Kenya'da Havalimanlarında Grev

Kenya'da Havalimanlarında Grev

1 saat önce

Kenya'da havalimanlarında çalışanların greve çıkması nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandı.

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Kenya'da havalimanlarında çalışanların greve çıkması nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandı. Polis ve grev yapan işçiler arasında arbede yaşandı.

Kenya'da 4 büyük havalimanında çalışanlar grev başlattı. Binlerce yolcu, uçuşlarında aksama yaşanması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda grev nedeniyle 60 uçuş iptal olurken, Moi, Eldoret ve Kisumu Uluslararası Havaalanlarındaki uçuşlarda da aksama yaşandığı öğrenildi.

Hükümet grevin yasa dışı olduğunu belirterek, durumun normalleşmesi için havaalanlarına yeni işçilerin getirileceğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, polis ve grev yapan işçiler arasında arbede yaşandığı, polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi.

Grevi organize edenlerden Kenya Havalimanı İşçileri Sendikası Başkanı Moss Ndiema, polis tarafından gözaltına alındı.

Grevin nedeninin ise Kenya'nın ulusal havayolu şirketi Kenya Airways'in, Kenya Havalimanı İşçileri Sendikası'nın taleplerini yerine getirmemesi olduğu belirtiliyor.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere 25 havayolu şirketi faaliyet gösteriyor. - NAİROBİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Polis, Kenya, 3. Sayfa
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