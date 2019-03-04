Son Dakika Haberleri: Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

1 saat önce

Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü, System.String[]
Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Turkana bölgesinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'ya ait helikopterin düştüğünü, helikopterdeki bir pilot ve 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Pilot, Polis, Kenya, Güncel
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