Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
1 saat önce
Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, Turkana bölgesinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'ya ait helikopterin düştüğünü, helikopterdeki bir pilot ve 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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