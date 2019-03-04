Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın Turkana bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Polis yetkilileri, Turkana bölgesinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'ya ait helikopterin düştüğünü, helikopterdeki bir pilot ve 4 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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